Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

18:15

Политика

Новости часа: Путин заявил, что миротворческий контингент РФ выполняет миссию в Карабахе

Новости часа: Путин заявил, что миротворческий контингент РФ выполняет миссию в Карабахе

Новости часа: Мишустин поручил нарастить производство для обеспечения потребностей армии

Все выплаты мобилизованным и их семьям должны осуществляться в полном объеме – Мишустин

Новости часа: ВСУ обстреляли Донецк из артиллерии калибра НАТО

Новости часа: Мишустин поручил контролировать выплаты мобилизованным и их семьям

Мишустин выступил на Координационном совете по обеспечению потребностей ВС РФ

Действия Киева привели к срыву зерновой сделки – Песков

Новости часа: Песков заявил, что зерновая сделка вряд ли реализуема без РФ

Мишустин потребовал держать на контроле транспортное сообщение с Крымом

Путин встретился с премьер-министром Армении в Сочи 31 октября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир путин сообщил, что миротворческий контингент России выполняет миссию в Карабахе. По его словам, необходимо найти пути решения вопросов, которые еще не решены.

На Украине закончился запас оборудования для восстановления энергосистемы. Об этом сообщил директор энергетической компании.

Власти Подмосковья прогнозируют увеличение объема урожая более чем на 20% по итогу года.

Читайте также
властьполитиказа рубежомэкономикавидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика