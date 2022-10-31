Новости часа: Путин заявил, что миротворческий контингент РФ выполняет миссию в Карабахе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир путин сообщил, что миротворческий контингент России выполняет миссию в Карабахе. По его словам, необходимо найти пути решения вопросов, которые еще не решены.

На Украине закончился запас оборудования для восстановления энергосистемы. Об этом сообщил директор энергетической компании.

Власти Подмосковья прогнозируют увеличение объема урожая более чем на 20% по итогу года.