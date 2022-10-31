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Общество

Новости часа: Мишустин поручил нарастить производство для обеспечения потребностей армии

Новости часа: Мишустин поручил нарастить производство для обеспечения потребностей армии

Все выплаты мобилизованным и их семьям должны осуществляться в полном объеме – Мишустин

Новости часа: ВСУ обстреляли Донецк из артиллерии калибра НАТО

Новости часа: Мишустин поручил контролировать выплаты мобилизованным и их семьям

Мишустин выступил на Координационном совете по обеспечению потребностей ВС РФ

Действия Киева привели к срыву зерновой сделки – Песков

Новости часа: Песков заявил, что зерновая сделка вряд ли реализуема без РФ

Мишустин потребовал держать на контроле транспортное сообщение с Крымом

Путин встретился с премьер-министром Армении в Сочи 31 октября

Подготовке мобилизованных перед отправкой в зону СВО уделяется особое внимание – Шойгу

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Михаил Мишустин поручил нарастить производство для обеспечения потребностей армии. Об этом он сообщил на заседании координационного совета по обеспечению потребностей армии.

В Подмосковье будут компенсировать аренду жилья для приехавших из Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

До 7 баллов обещают на московских дорогах в вечерний час пик. На летней резине лучше не выезжать, рекомендовал Дептранс.

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