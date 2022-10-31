Новости часа: Мишустин поручил нарастить производство для обеспечения потребностей армии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Михаил Мишустин поручил нарастить производство для обеспечения потребностей армии. Об этом он сообщил на заседании координационного совета по обеспечению потребностей армии.

В Подмосковье будут компенсировать аренду жилья для приехавших из Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

До 7 баллов обещают на московских дорогах в вечерний час пик. На летней резине лучше не выезжать, рекомендовал Дептранс.