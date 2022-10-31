17:30Общество
Все выплаты мобилизованным и их семьям должны осуществляться в полном объеме – Мишустин
Все выплаты мобилизованным и их семьям должны осуществляться в полном объеме. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании координационного совета.
Премьер-министр указал, что необходимо ускорить реализацию мероприятий по медико-санитарному обслуживанию и реабилитации, производству лекарств и медицинских изделий. Кроме того, глава кабмина поручил организовать жесткую систему контроля при обеспечении потребностей спецоперации.
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