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Общество

Все выплаты мобилизованным и их семьям должны осуществляться в полном объеме – Мишустин

Все выплаты мобилизованным и их семьям должны осуществляться в полном объеме – Мишустин

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Все выплаты мобилизованным и их семьям должны осуществляться в полном объеме. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании координационного совета.

Премьер-министр указал, что необходимо ускорить реализацию мероприятий по медико-санитарному обслуживанию и реабилитации, производству лекарств и медицинских изделий. Кроме того, глава кабмина поручил организовать жесткую систему контроля при обеспечении потребностей спецоперации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
властьобществовидеоАлина Гилева
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