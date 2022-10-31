Новости часа: Мишустин поручил контролировать выплаты мобилизованным и их семьям

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Михаил Мишустин поручил контролировать, чтобы выплаты мобилизованным и их семьям были в полном объеме. Об этом он сообщил на заседании координационного совета по обеспечению потребностей специальной военной операции.

Более пяти взрывов было в Донецке. Повреждены дома и газопровод, заявили в ТАСС.

Поезда "Ласточка" частично заменят на рельсовые автобусы на Крымскому мосту с 1 ноября. Об этом сообщил Минтранс.