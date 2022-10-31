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Новости

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Общество

Новости часа: Мишустин поручил контролировать выплаты мобилизованным и их семьям

Новости часа: Мишустин поручил контролировать выплаты мобилизованным и их семьям

Мишустин выступил на Координационном совете по обеспечению потребностей ВС РФ

Действия Киева привели к срыву зерновой сделки – Песков

Новости часа: Песков заявил, что зерновая сделка вряд ли реализуема без РФ

Мишустин потребовал держать на контроле транспортное сообщение с Крымом

Путин встретился с премьер-министром Армении в Сочи 31 октября

Подготовке мобилизованных перед отправкой в зону СВО уделяется особое внимание – Шойгу

Новости часа: Путин оценил участие РФ в ситуации между Азербайджаном и Арменией

РФ делает все возможное для налаживания отношений между Арменией и Азербайджаном – Путин

Заседание ОДКБ началось в Ново-Огареве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Михаил Мишустин поручил контролировать, чтобы выплаты мобилизованным и их семьям были в полном объеме. Об этом он сообщил на заседании координационного совета по обеспечению потребностей специальной военной операции.

Более пяти взрывов было в Донецке. Повреждены дома и газопровод, заявили в ТАСС.

Поезда "Ласточка" частично заменят на рельсовые автобусы на Крымскому мосту с 1 ноября. Об этом сообщил Минтранс.

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