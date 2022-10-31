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Политика

Мишустин выступил на Координационном совете по обеспечению потребностей ВС РФ

Мишустин выступил на Координационном совете по обеспечению потребностей ВС РФ

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Михаил Мишустин выступил на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ 31 октября. Он рассказал о необходимости завершить подготовку целевых заданий по ключевым направлениям. Премьер-министр РФ напомнил, что для этого нужно оценить потребности, сопоставить их с текущими возможностями организаций оборонно-промышленного комплекса и других отраслей экономики.

По словам председателя правительства, необходимо ускорить реализацию мероприятий по медико-санитарному обслуживанию и реабилитации, производству лекарств и медицинских изделий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
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