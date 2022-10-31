Действия Киева привели к срыву зерновой сделки – Песков

Пресс-секретарь президента России Дмирий Песков заявил, что украинская сторона своими действиями шла к срыву зерновой сделки. По его словам, сделка приобретает рискованный характер и вряд ли реализуема из-за невозможности обеспечить безопасность судоходства.

Ранее в Минобороны сообщили, что Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя. В субботу Киев провел атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда. По данным военного ведомства, теракт готовили ВСУ под руководством британских специалистов.

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