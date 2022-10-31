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Политика

Новости часа: Песков заявил, что зерновая сделка вряд ли реализуема без РФ

Новости часа: Песков заявил, что зерновая сделка вряд ли реализуема без РФ

Мишустин потребовал держать на контроле транспортное сообщение с Крымом

Путин встретился с премьер-министром Армении в Сочи 31 октября

Подготовке мобилизованных перед отправкой в зону СВО уделяется особое внимание – Шойгу

Новости часа: Путин оценил участие РФ в ситуации между Азербайджаном и Арменией

РФ делает все возможное для налаживания отношений между Арменией и Азербайджаном – Путин

Заседание ОДКБ началось в Ново-Огареве

РФ остается надежным партнером стран СНГ в текущих условиях – Мишустин

Владимир Путин выступил с речью в рамках дискуссионного клуба "Валдай"

Путин заявил, что не видит смысла в ядерном ударе по Украине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Зерновая сделка вряд ли реализуема без России, она приобретает рискованный характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Большая кольцевая линия московского метро готова на 96%. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Правительство продлит некоторые меры поддержки бизнеса на следующий год. Об этом рассказал Михаил Мишустин.

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