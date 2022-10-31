Новости часа: Песков заявил, что зерновая сделка вряд ли реализуема без РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Зерновая сделка вряд ли реализуема без России, она приобретает рискованный характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Большая кольцевая линия московского метро готова на 96%. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Правительство продлит некоторые меры поддержки бизнеса на следующий год. Об этом рассказал Михаил Мишустин.