Мишустин потребовал держать на контроле транспортное сообщение с Крымом

Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями заявил, что необходимо держать на контроле транспортное сообщение с Крымом. По его словам, товары должны поставляться без сбоев, а граждане должны иметь возможность добираться туда и оттуда удобными способами.

Премьер-министр также добавил, что необходимо продумать, как сократить время ожидания для грузового транспорта, чтобы товары в Крым доставлялись быстрее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.