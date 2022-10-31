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Транспорт

Мишустин потребовал держать на контроле транспортное сообщение с Крымом

Мишустин потребовал держать на контроле транспортное сообщение с Крымом

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Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями заявил, что необходимо держать на контроле транспортное сообщение с Крымом. По его словам, товары должны поставляться без сбоев, а граждане должны иметь возможность добираться туда и оттуда удобными способами.

Премьер-министр также добавил, что необходимо продумать, как сократить время ожидания для грузового транспорта, чтобы товары в Крым доставлялись быстрее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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