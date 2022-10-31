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Политика

Путин встретился с премьер-министром Армении в Сочи 31 октября

Путин встретился с премьер-министром Армении в Сочи 31 октября

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Трехсторонние переговоры Владимира Путина, армянского лидера Николы Пашиняна и главы Азербайджана Ильхама Алиева начались 31 октября в Сочи. В рамках переговоров российский президент встретился с премьер-министром Армении.

Глава РФ отметил, чтобы добиться устойчивой нормализации отношений Армении и Азербайджана, а также региональной безопасности, необходимо последовательное выполнение всех договоренностей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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