Путин и Эрдоган на переговорах в Китае обсудят энергетику и строительство АЭС в Турции

Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Китае обсудят энергетику и строительство АЭС в Турции, сообщают СМИ.

Ранее глава государства прибыл в китайский Тяньцзинь на саммит Шанхайской организации сотрудничества. В рамках четырехдневного визита российский президент проведет переговоры с лидерами Китая, Индии, Ирана, а также примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы во Второй мировой войне.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

