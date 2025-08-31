Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 августа, 14:30

Политика

Путин и Эрдоган на переговорах в Китае обсудят энергетику и строительство АЭС в Турции

Путин и Эрдоган на переговорах в Китае обсудят энергетику и строительство АЭС в Турции

Путин прибыл на саммит Шанхайской организации сотрудничества

Путин обсудил вопросы уголовной ответственности для дропперов с вице-премьером Григоренко

Путин заявил, что у России нет недружественных стран

Путин прибыл в Саров, где расположен федеральный ядерный центр

Путин подарил мотоцикл "Урал" жителю Аляски

Путин провел серию переговоров по телефону по итогам саммита на Аляске

Владимир Путин подарил мотоцикл "Урал" жителю Аляски Марку Уоррену

Житель Аляски получил от Путина новый мотоцикл "Урал"

Путин подарил мотоцикл жителю Анкориджа

Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Китае обсудят энергетику и строительство АЭС в Турции, сообщают СМИ.

Ранее глава государства прибыл в китайский Тяньцзинь на саммит Шанхайской организации сотрудничества. В рамках четырехдневного визита российский президент проведет переговоры с лидерами Китая, Индии, Ирана, а также примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы во Второй мировой войне.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьполитикавидеоКарина Чернова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика