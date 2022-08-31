Путин обсудил с правительством обстановку с природными пожарами в России

Ситуацию с природными пожарами Владимир Путин обсудил с членами правительства. Как рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко, пожар в Рязанской области в целом локализован, усилия сосредоточены на одном очаге. В Марий Эл пожар ликвидирован, а его часть в Нижегородской области, локализована.

В Ивановской области пожар будет полностью локализован в ближайшие сутки. При этом ни один населенный пункт в зону риска не попал, подчеркнул вице-премьер.

То, что ситуация с пожарами в регионах меняется в лучшую сторону, отметил и президент. При этом он заявил, что возникают и новые вопросы, требующие особого внимания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.