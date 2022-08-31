Путин заявил о позитивных изменениях в ситуации с пожарами в РФ

Владимир Путин заявил, что ситуация с пожарами в России меняется в позитивную сторону. Однако, по его словам, возникают новые вопросы, требующие особого внимания.

Как сообщил руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, разгоревшийся 30 августа очаг лесного пожара в Рязанской области будет локализован в течение суток. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.