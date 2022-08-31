Песков рассказал, как его дочь обманули мошенники

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о том, что его дочь попалась на уловку телефонных мошенников. Они сумели снять деньги сразу с двух карт девушки. Об инциденте Песков рассказал на форуме "Знание".

Официальный представитель Кремля отметил, что его дочь знала о том, какие приемы используют злоумышленники, чтобы украсть денежные средства. По его словам, мошенники уже достигли очень высокого уровня в искусстве убеждения. Однако они используют свой талант в преступных целях, добавил он. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.