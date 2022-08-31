Песков заявил о неудобствах для ЕС в случае принятия визовых ограничений для россиян

Если Евросоюз создаст трудности с визами для россиян, европейцы столкнутся с такими же сложностями в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что РФ внимательно отслеживает ситуацию и при необходимости будет контрреакция. Обсуждение визовых ограничений Песков назвал очередной порцией недружественных действий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.