Новости часа: Песков заявил, что природных пожаров в 2022 году стало значительно меньше

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Природных пожаров в 2022 году стало значительно меньше, а эффективность борьбы с ними растет. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Открытое тестирование системы Face Pay пассажирами начнется на всех станциях МЦК с 3 сентября. Об этом рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Минздрав РФ одобрил проведение клинических исследований третьей назальной вакцины от коронавируса.