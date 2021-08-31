В Кремле прокомментировали скандал с "Тануки" и "Мужским государством"

Если организация "Мужское государство" нарушает закон, то правоохранители должны на это реагировать. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также отметил, что в Кремле видели сообщения СМИ об угрозах женщинам, исходящих от активистов движения, и подчеркнул, что этим вопросом должны заниматься органы правопорядка.

Поводом для последнего скандала послужила реклама сети "Тануки". Представители "Мужского государства" потребовали убрать ресторан из приложения "Яндекс.Еда", потому что их возмутили посты с ЛГБТ-символикой и темнокожими моделями. Однако сеть намерена отстаивать свои права. Представители "Тануки" уже обратились в правоохранительные органы.