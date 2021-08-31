В Кремле прокомментировали инцидент между "Тануки" и "Мужским государством"

Если организация "Мужское государство" нарушает закон, то правоохранители должны на это реагировать. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также отметил, что в Кремле видели сообщения СМИ об угрозах женщинам, исходящих от активистов движения. Песков подчеркнул, что этим вопросом должны заниматься органы правопорядка.

Поводом для последнего скандала послужила реклама сети "Тануки". Представители "Мужского государства" потребовали убрать ресторан из приложения "Яндекс. Еда", потому что их возмутили посты с ЛГБТ-символикой и темнокожими моделями.

Однако сеть намерена отстаивать свои права. Представители "Тануки" уже обратились в правоохранительные органы.



О том, какие меры могут грозить "Мужскому государству" в связи с последними событиями, рассказал юрист Александр Толмачев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.