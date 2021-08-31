Путин подписал указ о награждении орденами Мужества посмертно летчиков Ил-112В

Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества посмертно летчиков легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, потерпевшего крушение в Кубинке. Текст документа опубликован на сайте Кремля.

Награду присудили экипажу посмертно за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при испытании, и освоение новой авиационной техники.

Опытный легкий военно-транспортный самолет потерпел крушение во время тренировочного полета 17 августа. Позже в ОАК подтвердили гибель экипажа.

Командиром Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Сообщалось, что самолет с экипажем должен был принять участие в военно-техническом форуме "Армия-2021".