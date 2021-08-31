Путин подписал указы о единовременных выплатах военным и правоохранителям

Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 15 тысяч рублей военнослужащим и правоохранителям. Об этом говорится на сайте правовой информации.

Деньги переведут уже в сентябре.

Ранее в Минобороны подчеркнули, что выплата станет важным элементом поддержки с учетом инфляции.

Выплаты положены тем, кто проходит службу по контракту, курсантам профессиональных училищ и вузов, которые еще не заключили контракт. А также сотрудникам прокуратуры, СК, органов внутренних дел и Нацгвардии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.