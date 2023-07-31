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31 июля, 17:15

Общество

Новости часа: Путин поручил улучшить социально-экономическое положение ветеранов ВОВ

Новости часа: Путин поручил улучшить социально-экономическое положение ветеранов ВОВ

Путин подписал указ о праздновании 80-й годовщины Победы в ВОВ

Новости часа: уровень террористической угрозы в Москве и Подмосковье повышать не будут

Новости часа: Песков назвал украинские удары по территории РФ "актами отчаяния"

Песков исключил повышение уровня террористической угрозы в столичном регионе

Песков исключил повышение уровня террористической угрозы в Московском регионе

Новости часа: движение по Тестовской улице в столице восстановили

Путин заявил, что ВМФ в 2023 году пополнят 30 кораблей

Главный военно-морской парад начался в Санкт-Петербурге

Новости часа: расписание движения поездов изменится на Казанском направлении

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поручил кабмину принять меры для улучшения социально-экономического положения ветеранов ВОВ. Это следует из указа президента.

Приложение "Электронный дом Москвы" обновили и учли пожелания пользователей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Самыми популярными направлениями у абитуриентов России в этом году стали IT и медицина. Это данные Минобрнауки.

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