Новости часа: Путин поручил улучшить социально-экономическое положение ветеранов ВОВ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поручил кабмину принять меры для улучшения социально-экономического положения ветеранов ВОВ. Это следует из указа президента.

Приложение "Электронный дом Москвы" обновили и учли пожелания пользователей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Самыми популярными направлениями у абитуриентов России в этом году стали IT и медицина. Это данные Минобрнауки.