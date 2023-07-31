Путин подписал указ о праздновании 80-й годовщины Победы в ВОВ

Владимир Путин подписал указ о подготовке и праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительству при взаимодействии с комитетом "Победа" необходимо в течение трех следующих месяцев разработать и утвердить план подготовки и проведения праздничных мероприятий, часть из которых должна быть посвящена решающим событиям войны.