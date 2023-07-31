Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 июля, 16:45

Общество

Путин подписал указ о праздновании 80-й годовщины Победы в ВОВ

Путин подписал указ о праздновании 80-й годовщины Победы в ВОВ

Новости часа: уровень террористической угрозы в Москве и Подмосковье повышать не будут

Новости часа: Песков назвал украинские удары по территории РФ "актами отчаяния"

Песков исключил повышение уровня террористической угрозы в столичном регионе

Песков исключил повышение уровня террористической угрозы в Московском регионе

Новости часа: движение по Тестовской улице в столице восстановили

Путин заявил, что ВМФ в 2023 году пополнят 30 кораблей

Главный военно-морской парад начался в Санкт-Петербурге

Новости часа: расписание движения поездов изменится на Казанском направлении

Новости часа: Песков сообщил о подготовке заявления Путина по Украине

Владимир Путин подписал указ о подготовке и праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительству при взаимодействии с комитетом "Победа" необходимо в течение трех следующих месяцев разработать и утвердить план подготовки и проведения праздничных мероприятий, часть из которых должна быть посвящена решающим событиям войны.

Читайте также
властьобществовидеоКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика