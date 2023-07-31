Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 июля, 16:30

Общество

Новости часа: уровень террористической угрозы в Москве и Подмосковье повышать не будут

Новости часа: уровень террористической угрозы в Москве и Подмосковье повышать не будут

Новости часа: Песков назвал украинские удары по территории РФ "актами отчаяния"

Песков исключил повышение уровня террористической угрозы в столичном регионе

Песков исключил повышение уровня террористической угрозы в Московском регионе

Новости часа: движение по Тестовской улице в столице восстановили

Путин заявил, что ВМФ в 2023 году пополнят 30 кораблей

Главный военно-морской парад начался в Санкт-Петербурге

Новости часа: расписание движения поездов изменится на Казанском направлении

Новости часа: Песков сообщил о подготовке заявления Путина по Украине

Россия никогда не отказывалась от обсуждения мирного решения конфликта на Украине – Путин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Уровень террористической угрозы в Москве и Подмосковье повышать не будут. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На станции "Пыхтино" Солнцевской линии метро заканчивают установку панорамных окон. Об этом рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Купальный сезон в Москве возобновится к выходным, 5–6 августа. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Читайте также
властьпроисшествиятранспортметрообществопогодавидеоКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика