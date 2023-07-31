Новости часа: уровень террористической угрозы в Москве и Подмосковье повышать не будут

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Уровень террористической угрозы в Москве и Подмосковье повышать не будут. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На станции "Пыхтино" Солнцевской линии метро заканчивают установку панорамных окон. Об этом рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Купальный сезон в Москве возобновится к выходным, 5–6 августа. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.