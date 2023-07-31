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Политика

Новости часа: Песков назвал украинские удары по территории РФ "актами отчаяния"

Новости часа: Песков назвал украинские удары по территории РФ "актами отчаяния"

Песков исключил повышение уровня террористической угрозы в столичном регионе

Песков исключил повышение уровня террористической угрозы в Московском регионе

Новости часа: движение по Тестовской улице в столице восстановили

Путин заявил, что ВМФ в 2023 году пополнят 30 кораблей

Главный военно-морской парад начался в Санкт-Петербурге

Новости часа: расписание движения поездов изменится на Казанском направлении

Новости часа: Песков сообщил о подготовке заявления Путина по Украине

Россия никогда не отказывалась от обсуждения мирного решения конфликта на Украине – Путин

Новости часа: Путин заявил, что РФ окажет Сенегалу помощь в подготовке спортсменов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал украинские удары по территории РФ "актами отчаяния". По его словам, Россия будет продолжать бороться с украинскими террористическими ударами по гражданским объектам страны.

Сергей Собянин сообщил о скором открытии нового участка Солнцевской линии метро. В ближайшие месяцы в столице запустят станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково".

11 человек погибли, 17 пострадали из-за непогоды в российских регионах. Это данные МЧС.

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