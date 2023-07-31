Новости часа: Песков назвал украинские удары по территории РФ "актами отчаяния"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал украинские удары по территории РФ "актами отчаяния". По его словам, Россия будет продолжать бороться с украинскими террористическими ударами по гражданским объектам страны.

Сергей Собянин сообщил о скором открытии нового участка Солнцевской линии метро. В ближайшие месяцы в столице запустят станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково".

11 человек погибли, 17 пострадали из-за непогоды в российских регионах. Это данные МЧС.