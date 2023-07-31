Песков исключил повышение уровня террористической угрозы в Московском регионе

Уровень террористической угрозы в Москве и Московской области повышаться не будет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планируется ли предпринимать действия подобного характера на фоне атак беспилотных летательных аппаратов на столичные объекты.

Кроме того, Песков заявил, что киевский режим, предпринимая попытки нанесения террористических ударов, только подтверждает свою сущность. По его мнению, Украина прибегает к подобным попыткам из-за отчаяния, которое порождается неудачами в зоне спецоперации.