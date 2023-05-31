Новости часа: в Кремле заявили об отсутствии на Западе осуждения атаки БПЛА на Москву

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кремль хотел бы увидеть какое-либо осуждение атаки БПЛА на Москву от Запада, но его не было. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Москвичей предупредили о похолодании до 2–4 градусов в первые июньские ночи. Об этом рассказали синоптики.

Минфин РФ подготовил законопроект, который разрешит продавать алкоголь в расположенных в аэропортах магазинах для пассажиров, летающих по России. Пока разрешить беспошлинную торговлю планируют до конца июня 2026 года.