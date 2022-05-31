Все возможности для решения проблемы аварийного жилья есть – Путин

Все возможности для решения проблемы аварийного жилья есть. Об этом заявил Владимир Путин.

ЦБ других стран могут переосмыслить риски размещения резервов в долларах и евро, сообщил Центробанк РФ.

Май 2022 года в Москве стал самым холодным в XXI веке.