Льготные кредиты помогут предприятиям РФ, импортирующим приоритетные товары – Мишустин

Льготные кредиты помогут предприятиям РФ, импортирующим приоритетные товары. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Долговая нагрузка россиян в I квартале выросла до исторического максимума в 10,6%, сообщили в ЦБ РФ.

Словакия будет использовать нефть из РФ, пока не найдет ей альтернативы. Об этом рассказал премьер-министр страны Эдуард Хегер.