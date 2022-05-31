Правительство РФ увеличило план по поддержке экономики на 10 позиций

Кабинет министров России увеличил на 10 позиций план первоочередных действий в экономике в условиях санкций. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

ЕС приблизился к пределу возможного по санкциям против РФ, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

Ряд улиц в центре Москвы перекроют 1 и 4 июня в связи с субботним парадом ретротранспорта. Об этом сообщили в Дептрансе.