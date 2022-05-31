Кабмин РФ предусмотрел рассрочку по бюджетным кредитам для регионов

Правительство РФ продолжает оказывать финансовую поддержку регионам. В частности, кабмин предусмотрел рассрочку по бюджетным кредитам, которые субъекты РФ брали, чтобы покрыть дефицит бюджетов. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

По новым правилам, регионы смогут, в частности, отсрочить выплаты за этот год в полном объеме, а в следующие два года – погашать по 5% от суммы задолженности ежегодно. В план первоочередных действий вошли также новые меры стимулирования деловой активности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.