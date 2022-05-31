Мишустин подписал постановление об индексации МРОТ и пенсий

С 1 июня пенсии в России вырастут на 10%. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

После индексации средний размер выплаты для неработающих составит 19 360 рублей. Повышение пенсий коснется более 30 миллионов человек.

Кроме того, с 1 июня вырастет МРОТ – до 15 279 рублей. Поднимут на 10% и прожиточный минимум. В среднем по России он составит 13 919 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

