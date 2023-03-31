Новости часа: Лавров прокомментировал обновленную Концепцию внешней политики РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В обновленной Концепции внешней политики РФ США прямо названы главным проводником антироссийской линии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Москвичам в часы пик лучше пересесть на общественный транспорт. В городе обещают до 8 баллов вечером 31 марта. Об этом заявили в ЦОДД.

Организаторы Уимблдона допустят россиян в качестве нейтральных спортсменов, но при соблюдении ряда условий. Об этом говорится в релизе Всеанглийского клуба лаун‑тенниса и крокета (AELTC), который является организатором Уимблдонского турнира.