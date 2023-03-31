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Политика

Новости часа: Лавров прокомментировал обновленную Концепцию внешней политики РФ

Новости часа: Лавров прокомментировал обновленную Концепцию внешней политики РФ

Путин подписал указ об обновленной Концепции России по внешней политике

Новости часа: Путин утвердил обновленную Концепцию внешней политики РФ

Производство наиболее востребованных вооружений увеличат в несколько раз – Мишустин

Путин утвердил обновленную Концепцию внешней политики РФ

Новости часа: в Кремле назвали опасной дискуссию в ЕС об отправке миротворцев на Украину

Новости часа: Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Новости часа: Путин поручил увеличить долю отечественных лекарств на рынке РФ

Новости часа: Собянин рассказал о преимуществах открытия станции метро "Генерала Тюленева"

Новости часа: Песков заявил, что корреспондента WSJ взяли с поличным

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В обновленной Концепции внешней политики РФ США прямо названы главным проводником антироссийской линии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Москвичам в часы пик лучше пересесть на общественный транспорт. В городе обещают до 8 баллов вечером 31 марта. Об этом заявили в ЦОДД.

Организаторы Уимблдона допустят россиян в качестве нейтральных спортсменов, но при соблюдении ряда условий. Об этом говорится в релизе Всеанглийского клуба лаун‑тенниса и крокета (AELTC), который является организатором Уимблдонского турнира.

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