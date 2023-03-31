Новости часа: Путин утвердил обновленную Концепцию внешней политики РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин утвердил обновленную Концепцию внешней политики России. Данный указ определяет приоритетные направления, цели и задачи международной деятельности страны.

В России приняты меры для кратного увеличения производства востребованного вооружения. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Первый беспилотник выпустили в индустриальном парке "Руднево" в Москве. Об этом заявил Сергей Собянин.