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Новости

31 января, 20:00

Общество

Новости часа: свыше 1,3 млн семей получили проиндексированный маткапитал в РФ

Новости часа: свыше 1,3 млн семей получили проиндексированный маткапитал в РФ

Новости часа: Путин поручил представить предложения по льготной ипотеке для молодежи

Песков заявил, что Минские соглашения были ширмой Запада для силового сценария в Донбассе

Новости часа: в регионах РФ с желтым уровнем угрозы терактов введут досмотр машин

Путин поручил усилить досмотр транспорта в регионах с желтым уровнем угрозы терактов

Досмотр транспорта усилят в регионах с желтым уровнем террористической опасности в РФ

Новости часа: Песков сообщил о проработке вопроса об отсрочке от армии для сотрудников ОПК

Песков назвал Минские соглашения ширмой Запада для силового сценария в Донбассе

Кремль своевременно сообщит дату послания Путина Федеральному собранию – Песков

Новости часа: ФСБ изъяла более 250 единиц оружия у подпольных оружейников

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 1,3 миллиона семей получили проиндексированный материнский капитал в 2022 году. Об этом рассказал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

ВСУ за 11 минут выпустили по Донецку 10 снарядов натовского калибра. Об этом заявили в Совместном центре контроля и координации вопросов ДНР.

Больше двух тысяч штрафов выписали за неправильный переход через ж/д пути в Подмосковье благодаря камерам. Такую информацию предоставил Минтранс Московской области.

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