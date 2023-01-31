Новости часа: свыше 1,3 млн семей получили проиндексированный маткапитал в РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 1,3 миллиона семей получили проиндексированный материнский капитал в 2022 году. Об этом рассказал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

ВСУ за 11 минут выпустили по Донецку 10 снарядов натовского калибра. Об этом заявили в Совместном центре контроля и координации вопросов ДНР.

Больше двух тысяч штрафов выписали за неправильный переход через ж/д пути в Подмосковье благодаря камерам. Такую информацию предоставил Минтранс Московской области.