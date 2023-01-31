31 января, 18:30Общество
Новости часа: Путин поручил представить предложения по льготной ипотеке для молодежи
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поручил кабмину до июля представить предложения по льготной ипотеке для молодежи. Об этом сообщили в Кремле.
Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до утра 2 февраля. Об этом заявил Гидрометцентр.
Четыре путепровода построят в Подмосковье к концу 2024 года. Об этом рассказала глава региона Андрей Воробьев.