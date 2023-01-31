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Новости

31 января, 18:30

Общество

Новости часа: Путин поручил представить предложения по льготной ипотеке для молодежи

Новости часа: Путин поручил представить предложения по льготной ипотеке для молодежи

Песков заявил, что Минские соглашения были ширмой Запада для силового сценария в Донбассе

Новости часа: в регионах РФ с желтым уровнем угрозы терактов введут досмотр машин

Путин поручил усилить досмотр транспорта в регионах с желтым уровнем угрозы терактов

Досмотр транспорта усилят в регионах с желтым уровнем террористической опасности в РФ

Новости часа: Песков сообщил о проработке вопроса об отсрочке от армии для сотрудников ОПК

Песков назвал Минские соглашения ширмой Запада для силового сценария в Донбассе

Кремль своевременно сообщит дату послания Путина Федеральному собранию – Песков

Новости часа: ФСБ изъяла более 250 единиц оружия у подпольных оружейников

Новости часа: Путин обсудил с кронпринцем Саудовской Аравии развитие торговых отношений

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поручил кабмину до июля представить предложения по льготной ипотеке для молодежи. Об этом сообщили в Кремле.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до утра 2 февраля. Об этом заявил Гидрометцентр.

Четыре путепровода построят в Подмосковье к концу 2024 года. Об этом рассказала глава региона Андрей Воробьев.

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