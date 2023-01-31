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14:15

Общество

Новости часа: Песков сообщил о проработке вопроса об отсрочке от армии для сотрудников ОПК

Новости часа: Песков сообщил о проработке вопроса об отсрочке от армии для сотрудников ОПК

Песков назвал Минские соглашения ширмой Запада для силового сценария в Донбассе

Кремль своевременно сообщит дату послания Путина Федеральному собранию – Песков

Новости часа: ФСБ изъяла более 250 единиц оружия у подпольных оружейников

Новости часа: Путин обсудил с кронпринцем Саудовской Аравии развитие торговых отношений

Москва осуждает факт атаки беспилотников в Иране – Песков

Новости часа: в Кремле заявили, что анализируют информацию об атаке беспилотников в Иране

Новости часа: поставки западных вооружений Киеву не изменят ход событий – Песков

Песков заявил, что поставки Киеву западных вооружений не изменят ход СВО

Новости часа: сотрудники более 20 тыс IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о проработке вопроса об отсрочке от армии для сотрудников ОПК. Он заявил, что этот вопрос находится на стадии разработки.

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости коронавирусом на 20% за неделю. За минувшую неделю в стране выявили 45,5 тысячи случаев заболевания.

Более 60 населенных пунктов Новгородской области остались без света из-за непогоды. Об этом заявили в МЧС.

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