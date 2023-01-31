Новости часа: Песков сообщил о проработке вопроса об отсрочке от армии для сотрудников ОПК

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о проработке вопроса об отсрочке от армии для сотрудников ОПК. Он заявил, что этот вопрос находится на стадии разработки.

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости коронавирусом на 20% за неделю. За минувшую неделю в стране выявили 45,5 тысячи случаев заболевания.

Более 60 населенных пунктов Новгородской области остались без света из-за непогоды. Об этом заявили в МЧС.