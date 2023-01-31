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13:30

Политика

Песков назвал Минские соглашения ширмой Запада для силового сценария в Донбассе

Песков назвал Минские соглашения ширмой Запада для силового сценария в Донбассе

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что заявления экс-президента Украины Петра Порошенко, бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда о Минских соглашениях подтверждают, что начало спецоперации для России было единственным правильным решением.

По его словам, политики в очередной раз подтвердили, что для их стран Минские договоренности были ширмой для подготовки к силовому сценарию в Донбассе. Кроме того, пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле отмечают агрессивный настрой Прибалтики и Польши. По словам Пескова, эти страны готовы делать все для роста конфронтации и мало думают о последствиях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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