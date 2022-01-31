Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил внести в кабмин предложения по разработкам сетей связи 6G. Минцифры и Минпромторг должны подготовить и внести в правительство предложения до 14 февраля.

Кроме того, до 30 июня ведомства должны предоставить в кабмин инициативы по стимулированию спроса на отечественные системы и средства профессиональной радиосвязи стандарта DRM.

По оценкам экспертов, шестое поколение сотовой связи может появиться в России в 2035 году. Опытная эксплуатация начнется не ранее 2028 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.