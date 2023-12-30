В Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с Мурашко

По поручению президента России Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с руководителем ведомства Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По предварительным данным, в результате обстрела погибли 10 человек, в том числе один ребенок. При этом уточняется, что 45 человек ранены, из которых 4 – дети.

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