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30 декабря, 18:15

Происшествия

В Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с Мурашко

В Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с Мурашко

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По поручению президента России Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с руководителем ведомства Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По предварительным данным, в результате обстрела погибли 10 человек, в том числе один ребенок. При этом уточняется, что 45 человек ранены, из которых 4 – дети.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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