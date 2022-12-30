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30 декабря, 19:30

Общество

Новости часа: Путин поручил рассмотреть вопрос индексации пенсий работающим инвалидам

Новости часа: Путин поручил рассмотреть вопрос индексации пенсий работающим инвалидам

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос об индексации страховых пенсий работающим инвалидам до 15 апреля. Также он поручил расширить возможности электронного сертификата для инвалидов на приобретение товаров и услуг.

Более 850 километров дорог построили в новых регионах РФ. Об этом рассказал Минстрой.

Минобрнауки РФ завершает формирование национальной системы высшего образования. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков.

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