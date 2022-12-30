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Новости

30 декабря, 15:30

Общество

Новости часа: Песков усомнился в допандемийном формате общения Путина с прессой

Новости часа: Песков усомнился в допандемийном формате общения Путина с прессой

Новости часа: Россия вышла на первое место по поставкам природного газа в Китай

Мишустин принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"

Путин выразил соболезнования родным и близким композитора Эдуарда Артемьева

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Путин подписал закон о регулировании работы такси

Новости часа: Путин установил уголовное наказание за осквернение георгиевской ленты

Россияне смогут отказываться от предоставления биометрии для получения услуг

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин не будет пока общаться с прессой в допандемийном формате. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал, что Кремль готов рассмотреть возможность более свободного общения российского лидера с журналистами в случае спада заболеваемости в РФ.

В столичные автосалоны завозят первые "Москвичи". Об этом сообщили московские дилеры.

Тарифы на проезд в ряде экспрессов ЦППК изменили до 9 января. Об этом стало известно в пресс-службе компании.

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