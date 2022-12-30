Новости часа: Песков усомнился в допандемийном формате общения Путина с прессой

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин не будет пока общаться с прессой в допандемийном формате. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал, что Кремль готов рассмотреть возможность более свободного общения российского лидера с журналистами в случае спада заболеваемости в РФ.

В столичные автосалоны завозят первые "Москвичи". Об этом сообщили московские дилеры.

Тарифы на проезд в ряде экспрессов ЦППК изменили до 9 января. Об этом стало известно в пресс-службе компании.