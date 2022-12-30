Новости часа: Россия вышла на первое место по поставкам природного газа в Китай

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия вышла на первое место по поставкам природного газа в Китай, на четвертое – по СПГ. Об этом сообщил Владимир Путин.

Цены на автомобили в России стабилизировались. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Анимационная программа пройдет в девяти столичных парках в новогоднюю ночь. Об этом заявил департамент культуры.