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30 декабря, 13:00

Экономика

Новости часа: Россия вышла на первое место по поставкам природного газа в Китай

Новости часа: Россия вышла на первое место по поставкам природного газа в Китай

Мишустин принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"

Путин выразил соболезнования родным и близким композитора Эдуарда Артемьева

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Россияне смогут отказываться от предоставления биометрии для получения услуг

Путин установил уголовное наказание за осквернение георгиевской ленты

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия вышла на первое место по поставкам природного газа в Китай, на четвертое – по СПГ. Об этом сообщил Владимир Путин.

Цены на автомобили в России стабилизировались. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Анимационная программа пройдет в девяти столичных парках в новогоднюю ночь. Об этом заявил департамент культуры.

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