Владимир Путин подписал закон о введении Fan ID для болельщиков

Владимир Путин в последний рабочий день года подписал закон о введении Fan ID для российских болельщиков.

По этому закону все зрители для прохода на стадионы должны будут получить персонифицированные карты. Оформлять Fan ID планируется через портал госуслуг. В этих картах будут содержаться не только личные данные, но и вся история о действиях болельщиков.

Fan ID уже вводились в РФ во время чемпионата мира в 2018 году. Но тогда этот документ давал много льгот, в том числе право бесплатного проезда между городами.

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