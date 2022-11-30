Новости часа: Лавров призвал ядерные державы избегать любых военных столкновений

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Необходимо избегать любого военного столкновения между ядерными державами. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, эскалация может приобрести неконтролируемый характер.

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и поселок Минеральное. Об этом сообщили в ДНР.

Великобритания добавила 22 новые позиции в санкционный список по России. Об этом заявили в МИД этой страны.