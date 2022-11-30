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Новости

30 ноября, 18:30

Политика

Новости часа: Лавров призвал ядерные державы избегать любых военных столкновений

Новости часа: Лавров призвал ядерные державы избегать любых военных столкновений

Новости часа: Путин рассказал о поддержке регионов с низкими доходами

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Путин поручил провести индексацию зарплат бюджетников в январе

Путин поставил вопрос о сроках доиндексации зарплат бюджетников

Путин провел совещание с членами правительства 30 ноября

Новости часа: Путин рассказал о темпах строительства жилья в РФ

Расходы государства на социальную сферу последовательно увеличиваются – Путин

"Московский патруль": Путин принял участие во Всероссийском съезде судей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Необходимо избегать любого военного столкновения между ядерными державами. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, эскалация может приобрести неконтролируемый характер.

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и поселок Минеральное. Об этом сообщили в ДНР.

Великобритания добавила 22 новые позиции в санкционный список по России. Об этом заявили в МИД этой страны.

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