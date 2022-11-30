Новости часа: Путин рассказал о поддержке регионов с низкими доходами

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Регионы с низкими доходами получат поддержку на повышение зарплат бюджетников. Такое заявление сделал Владимир Путин на совещании с членами правительства 30 ноября.

Стоимость авиабилетов в России не выросла в этом году. Об этом рассказал глава Минтранса Виталий Савельев.

Число пострадавших в результате пожара на ТЭЦ в Перми увеличилось до пяти. Такое заявление сделали в региональном Минздраве.