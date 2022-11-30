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Новости

30 ноября, 16:00

Общество

Новости часа: Путин рассказал о поддержке регионов с низкими доходами

Новости часа: Путин рассказал о поддержке регионов с низкими доходами

Новости часа: Путин поручил провести индексацию зарплат бюджетников в январе 2023 года

Новости часа: Путин назвал главной целью властей сокращение бедности и неравенства в РФ

Путин поручил провести индексацию зарплат бюджетников в январе

Путин поставил вопрос о сроках доиндексации зарплат бюджетников

Путин провел совещание с членами правительства 30 ноября

Новости часа: Путин рассказал о темпах строительства жилья в РФ

Расходы государства на социальную сферу последовательно увеличиваются – Путин

"Московский патруль": Путин принял участие во Всероссийском съезде судей

Новости часа: Путин обсудит тему зарплат бюджетников на совещании с правительством

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Регионы с низкими доходами получат поддержку на повышение зарплат бюджетников. Такое заявление сделал Владимир Путин на совещании с членами правительства 30 ноября.

Стоимость авиабилетов в России не выросла в этом году. Об этом рассказал глава Минтранса Виталий Савельев.

Число пострадавших в результате пожара на ТЭЦ в Перми увеличилось до пяти. Такое заявление сделали в региональном Минздраве.

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