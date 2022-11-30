Новости часа: Путин поручил провести индексацию зарплат бюджетников в январе 2023 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поручил провести индексацию зарплат бюджетников в январе 2023 года. Об этом президент РФ заявил на совещании с членами правительства 30 ноября.

Российские военные уничтожили крупный склад противника, где хранились снаряды. Такое заявление сделали в Минобороны РФ.

Совет Федерации одобрил закон о дополнительном пособии семьям с детьми до 3 лет из средств маткапитала. Закон распространяется только на семьи, размер среднедушевого дохода которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума на человека.