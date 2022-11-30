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Политика

Новости часа: Путин поручил провести индексацию зарплат бюджетников в январе 2023 года

Новости часа: Путин поручил провести индексацию зарплат бюджетников в январе 2023 года

Новости часа: Путин назвал главной целью властей сокращение бедности и неравенства в РФ

Путин поручил провести индексацию зарплат бюджетников в январе

Путин поставил вопрос о сроках доиндексации зарплат бюджетников

Путин провел совещание с членами правительства 30 ноября

Новости часа: Путин рассказал о темпах строительства жилья в РФ

Расходы государства на социальную сферу последовательно увеличиваются – Путин

"Московский патруль": Путин принял участие во Всероссийском съезде судей

Новости часа: Путин обсудит тему зарплат бюджетников на совещании с правительством

Для начала переговоров РФ и Украины нужна политическая воля Киева – Песков

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поручил провести индексацию зарплат бюджетников в январе 2023 года. Об этом президент РФ заявил на совещании с членами правительства 30 ноября.

Российские военные уничтожили крупный склад противника, где хранились снаряды. Такое заявление сделали в Минобороны РФ.

Совет Федерации одобрил закон о дополнительном пособии семьям с детьми до 3 лет из средств маткапитала. Закон распространяется только на семьи, размер среднедушевого дохода которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума на человека.

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властьобществополитикавидеоАлина Гилева
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