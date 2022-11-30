15:00Общество
Новости часа: Путин назвал главной целью властей сокращение бедности и неравенства в РФ
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин назвал приоритетным выход на реальный рост доходов РФ, сокращение бедности и неравенства в целом.
Все модели автомобиля "Москвич" будут носить названия с цифровыми индексами. Об этом сообщили представители компании.
Совфед продлил до конца 2023 года срок выкупа торговыми сетями РФ площадей уходящих компаний. В связи с этим на время существования таких рисков представляется необходимым наличие в законодательстве РФ механизма своевременного реагирования.