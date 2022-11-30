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Общество

Новости часа: Путин назвал главной целью властей сокращение бедности и неравенства в РФ

Новости часа: Путин назвал главной целью властей сокращение бедности и неравенства в РФ

Путин поручил провести индексацию зарплат бюджетников в январе

Путин поставил вопрос о сроках доиндексации зарплат бюджетников

Путин провел совещание с членами правительства 30 ноября

Новости часа: Путин рассказал о темпах строительства жилья в РФ

Расходы государства на социальную сферу последовательно увеличиваются – Путин

"Московский патруль": Путин принял участие во Всероссийском съезде судей

Новости часа: Путин обсудит тему зарплат бюджетников на совещании с правительством

Для начала переговоров РФ и Украины нужна политическая воля Киева – Песков

Новости часа: Песков объяснил причины, по которым не могут начаться переговоры с Украиной

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин назвал приоритетным выход на реальный рост доходов РФ, сокращение бедности и неравенства в целом.

Все модели автомобиля "Москвич" будут носить названия с цифровыми индексами. Об этом сообщили представители компании.

Совфед продлил до конца 2023 года срок выкупа торговыми сетями РФ площадей уходящих компаний. В связи с этим на время существования таких рисков представляется необходимым наличие в законодательстве РФ механизма своевременного реагирования.

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властьобществоэкономикаавтовидеоАлина Гилева
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