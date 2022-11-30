Путин поставил вопрос о сроках доиндексации зарплат бюджетников

Владимир Путин отметил важность увеличения зарплат работников бюджетной сферы, а также поставил перед членами правительства вопрос о сроках их дополнительной индексации. Президент подчеркнул, что этот вопрос требует особого внимания федеральных властей. По его словам, статистические данные говорят о том, что показатель средней зарплаты в России растет немного выше прогнозов.

Зарплаты бюджетников были проиндексированы на 4% с 1 октября. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.