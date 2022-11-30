Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

14:30

Общество

Путин поставил вопрос о сроках доиндексации зарплат бюджетников

Путин поставил вопрос о сроках доиндексации зарплат бюджетников

Путин провел совещание с членами правительства 30 ноября

Новости часа: Путин рассказал о темпах строительства жилья в РФ

Расходы государства на социальную сферу последовательно увеличиваются – Путин

"Московский патруль": Путин принял участие во Всероссийском съезде судей

Новости часа: Путин обсудит тему зарплат бюджетников на совещании с правительством

Для начала переговоров РФ и Украины нужна политическая воля Киева – Песков

Новости часа: Песков объяснил причины, по которым не могут начаться переговоры с Украиной

Новости часа: Путин заявил о кризисе в международной торговле

Новости часа: в Кремле назвали фейками сообщения о планах РФ покинуть Запорожскую АЭС

Владимир Путин отметил важность увеличения зарплат работников бюджетной сферы, а также поставил перед членами правительства вопрос о сроках их дополнительной индексации. Президент подчеркнул, что этот вопрос требует особого внимания федеральных властей. По его словам, статистические данные говорят о том, что показатель средней зарплаты в России растет немного выше прогнозов.

Зарплаты бюджетников были проиндексированы на 4% с 1 октября. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Читайте также
властьобществовидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика