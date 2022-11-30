Путин провел совещание с членами правительства 30 ноября

Владимир Путин провел совещание с членами кабинета министров в режиме видеоконференции. Одной из повесток встречи стало исполнение указа президента РФ 2012 года.

Также в ходе встречи была затронута экологическая тема, которая связана с количеством отходов в производстве. Зампредседателя правительства Виктория Абрамченко рассказала о работе по созданию предприятий замкнутого цикла по переработке вторсырья. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.