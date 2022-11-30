Новости часа: Путин рассказал о темпах строительства жилья в РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В России в этом году ожидается рекорд по жилищному строительству: 87 миллионов квадратных метров жилья уже введено в эксплуатацию в стране. Об этом рассказал Владимир Путин.

В Перми произошел пожар на самой крупной ТЭЦ города. По предварительным данным МЧС, пострадавших нет.

В Москве пока не планируется вводить единую школьную форму. Такое заявление сделал столичный департамент образования.