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Новости

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Общество

Новости часа: Путин рассказал о темпах строительства жилья в РФ

Новости часа: Путин рассказал о темпах строительства жилья в РФ

Расходы государства на социальную сферу последовательно увеличиваются – Путин

"Московский патруль": Путин принял участие во Всероссийском съезде судей

Новости часа: Путин обсудит тему зарплат бюджетников на совещании с правительством

Для начала переговоров РФ и Украины нужна политическая воля Киева – Песков

Новости часа: Песков объяснил причины, по которым не могут начаться переговоры с Украиной

Новости часа: Путин заявил о кризисе в международной торговле

Новости часа: в Кремле назвали фейками сообщения о планах РФ покинуть Запорожскую АЭС

Песков прокомментировал информацию о планах РФ "покинуть" Энергодар и ЗАЭС

Россия добьется своих целей в спецоперации – Путин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В России в этом году ожидается рекорд по жилищному строительству: 87 миллионов квадратных метров жилья уже введено в эксплуатацию в стране. Об этом рассказал Владимир Путин.

В Перми произошел пожар на самой крупной ТЭЦ города. По предварительным данным МЧС, пострадавших нет.

В Москве пока не планируется вводить единую школьную форму. Такое заявление сделал столичный департамент образования.

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