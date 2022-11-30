Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

12:45

Общество

Расходы государства на социальную сферу последовательно увеличиваются – Путин

Расходы государства на социальную сферу последовательно увеличиваются – Путин

"Московский патруль": Путин принял участие во Всероссийском съезде судей

Новости часа: Путин обсудит тему зарплат бюджетников на совещании с правительством

Для начала переговоров РФ и Украины нужна политическая воля Киева – Песков

Новости часа: Песков объяснил причины, по которым не могут начаться переговоры с Украиной

Новости часа: Путин заявил о кризисе в международной торговле

Новости часа: в Кремле назвали фейками сообщения о планах РФ покинуть Запорожскую АЭС

Песков прокомментировал информацию о планах РФ "покинуть" Энергодар и ЗАЭС

Россия добьется своих целей в спецоперации – Путин

Участники спецоперации ведут себя героически, и это заслуга их матерей – Путин

Расходы государства на социальную сферу последовательно увеличиваются. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с представителями регионов РФ .

Он отметил успехи в жилищном строительстве и рассказал о расселении аварийного фонда. Президент сообщил, что планы по строительству социальных объектов в России выполняют несмотря на все текущие сложности. В эксплуатацию вводят жилье и другие ключевые проекты, в том числе, инфраструктуры.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24

Читайте также
властьобществовидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика