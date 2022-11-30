Расходы государства на социальную сферу последовательно увеличиваются – Путин

Расходы государства на социальную сферу последовательно увеличиваются. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с представителями регионов РФ .

Он отметил успехи в жилищном строительстве и рассказал о расселении аварийного фонда. Президент сообщил, что планы по строительству социальных объектов в России выполняют несмотря на все текущие сложности. В эксплуатацию вводят жилье и другие ключевые проекты, в том числе, инфраструктуры.

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